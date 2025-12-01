Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

एक तरफा प्यार: तांत्रिक के माध्यम से पाना चाहता था शादीशुदा प्रेमिका को, मिली खौफनाक मौत

Kanpur dehat murder ‌कानपुर देहात में एक तरफा प्यार में अंधा प्रेमी शादी होने के बाद भी प्रेमिका को अपने वश में करना चाहता था। इसके लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। नवंबर महीने में लड़की घर वापस आ गई‌।

2 min read
कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 01, 2025

पुलिस की गिरफ्त में तांत्रिक फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस

फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस

Kanpur dehat murder कानपुर देहात में एकतरफा प्यार में एक युवक शादी के बाद भी महिला को पाने की इच्छा रखता था। इसके लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। तांत्रिक को 33 हजार भी दिए। लड़की कुछ दिन बाद वापस मायके आ गई। उसकी ससुराल वालों से अनबन हो गई। प्रेमी ने सोचा उसकी तंत्र विद्या कम कर रही है। और अधिक चाहत में उसने और अधिक पैसे देकर तंत्र विद्या करवाई। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। शराब के नशे में तांत्रिक और युवक के बीच लड़ाई हो गई। तांत्रिक ने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना शिवली थाना क्षेत्र की है।

शादीशुदा प्रेमिका को पाने की चाहत

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत अरशदपुर में राजा बाबू (24) पुत्र संतराम की 24 नवंबर को मौत हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची शिवली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या बताया गया। मृतक परिजनों से पुलिस ने बातचीत की। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस अधीक्षक ने किया घटना का खुलासा

पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पहले इसे आत्महत्या माना था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। छानबीन की गई। आरोपी नीलू गौतम से पूछताछ की गई। पूछताछ में नीलू गौतम ने बताया कि वह तंत्र विद्या करता है। राजा बाबू ऐसी लड़की को चाहता था। जिसकी शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी उसे पाने की इच्छा रखता था। तंत्र विद्या करके उसे अपने बस में रखना चाहता था।

शुरुआत में 36 हजार, बाद में डेढ़ लाख दिया

शुरुआत में 36 हजार देकर तंत्र विद्या की कुछ क्रियाएं की। नवंबर महीने में लड़की वापस अपने मायके आ गई और ससुराल वालों से लड़ाई भी हो गई। इस पर राजा बाबू के नाम मान लिया कि तंत्र विद्या ने अपना काम किया है। इसके बाद उसने सोचा कि और अधिक अच्छी तरह तंत्र क्रिया करा ली जाए तो लड़की यहीं रह जाए। उससे सब शादी कर लेंगे। दूसरी बार में उसने डेढ़ लाख रुपये नीलू को दिए। तांत्रिक नीलू गौतम को उसने और भी अन्य कई वस्तुएं दी। जो लड़की से संबंधित थीं।

नीलू गौतम गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब पीने के बाद पैसे को लेकर दोनों में अनबन हो गई। नीलू गौतम ने राजा बाबू पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक परिजनों से पूछताछ में जानकारी हुई कि नीलू गौतम ने फोन करके राजा बाबू को बुलाया था। पुलिस ने नीलू को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी निशानदेही पर आलाकत्ल और अन्य कई वस्तुएं बरामद की हैं।

