एक तरफा प्यार: तांत्रिक के माध्यम से पाना चाहता था शादीशुदा प्रेमिका को, मिली खौफनाक मौत

Kanpur dehat murder कानपुर देहात में एकतरफा प्यार में एक युवक शादी के बाद भी महिला को पाने की इच्छा रखता था। इसके लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। तांत्रिक को 33 हजार भी दिए। लड़की कुछ दिन बाद वापस मायके आ गई। उसकी ससुराल वालों से अनबन हो गई। प्रेमी ने सोचा उसकी तंत्र विद्या कम कर रही है। और अधिक चाहत में उसने और अधिक पैसे देकर तंत्र विद्या करवाई। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। शराब के नशे में तांत्रिक और युवक के बीच लड़ाई हो गई। तांत्रिक ने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना शिवली थाना क्षेत्र की है।