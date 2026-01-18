ब्रेस्ट पंप मशीन: दोनों स्तनों से एक साथ दूध निकलने वाली डबल पिस्टन मशीन, स्विट्जरलैंड से की गई आयात

Switzerland Breast Pump Machine in Kanpur कानपुर में ऐसी महिलाएं जिन्हें स्तनपान कराने में परेशानी होती है या जिनके बच्चों को स्तनपान करने में कठिनाई होती है। ‌उन महिलाओं के लिए ब्रेस्ट पंप मशीन मंगाई गई है। जिला अस्पताल डरफिन में स्विट्जरलैंड में निर्मित मशीन मंगाई गई है। इस मशीन का उपयोग महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। इस संबंध में डॉक्टर दरख्शा परवीन ने बताया कि डबल पिस्टन तकनीक की मशीन से दोनों स्तनों से एक साथ दूध निकाला जा सकता है। इससे उन महिलाओं को मदद मिलेगी। जिनके शिशुओं को स्तनपान कराने में परेशानी होती है।