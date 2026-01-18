ब्रेस्ट पंप मशीन: दोनों स्तनों से एक साथ दूध निकलने वाली डबल पिस्टन मशीन, स्विट्जरलैंड से की गई आयात

फोटो सोर्स- पत्रिका
Switzerland Breast Pump Machine in Kanpur कानपुर में ऐसी महिलाएं जिन्हें स्तनपान कराने में परेशानी होती है या जिनके बच्चों को स्तनपान करने में कठिनाई होती है। उन महिलाओं के लिए ब्रेस्ट पंप मशीन मंगाई गई है। जिला अस्पताल डरफिन में स्विट्जरलैंड में निर्मित मशीन मंगाई गई है। इस मशीन का उपयोग महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। इस संबंध में डॉक्टर दरख्शा परवीन ने बताया कि डबल पिस्टन तकनीक की मशीन से दोनों स्तनों से एक साथ दूध निकाला जा सकता है। इससे उन महिलाओं को मदद मिलेगी। जिनके शिशुओं को स्तनपान कराने में परेशानी होती है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्विट्जरलैंड एआरडीओ सीएआरयूएम ब्रेस्ट मशीन मंगाई गई है। उर्सला डफरिन की डॉक्टर दरख्शा परवीन ने बताया कि यह डबल पिस्टन तकनीक से बनाई गई है। यह मशीन एक साथ दोनों स्तनों से दूध निकालने में मददगार होती है। इससे अधिक मात्रा में दूध आता है। ऐसी माताएं जिनके बच्चे प्रीमेच्योर हैं या फिर जिन्हें स्तनपान करने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए यह लाभदायक होगी।
डॉक्टर दरख्शा परवीन ने बताया कि स्तनपान सहायता केंद्र कक्ष बनाया गया है। जिसमें एआरडीओ सीएआरयूएम (ARDO CARUM machine) मशीन रखी गई है। मशीन में खास बात यह है कि माताएं अपनी सुविधा के अनुसार वैक्यूम और पंप की गति को एडजस्ट कर सकती हैं। इस मशीन का उपयोग करना भी काफी आरामदायक है। डॉक्टर दरख्शा परवीन ने बताया कि यह स्तनपान प्रबंधन इकाई (Lactation Management Unit) में स्टाफ तैनात किया गया है, जिसमें डॉक्टर और नर्स शामिल हैं।
