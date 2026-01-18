डबल पश्चिमी विक्षोभ का तांडव: मौसम बदलेगा करवट, कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का भी अलर्ट

Double Western Disturbance active मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 12 घंटे बाद 19 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके पीछे से एक और 21 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जबकि कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जिससे धूप में भी नमी रहेगी। दिन का तापमान भी गिर सकता है। इस दौरान बारिश होने की संभावना है। ‌