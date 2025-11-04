अखिलेश दुबे के खिलाफ एसआईटी जांच में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का नाम, 100 करोड़ के मालिक को किया गया निलंबित

Akhilesh Dubey and DSP Rishikant Shukla of Kanpur कानपुर के अखिलेश दुबे मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम की जांच रिपोर्ट में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी आया है। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया है। एसआईटी के अनुसार डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के नाम कुल 12 संपत्तियां हैं। जिनकी कुल कीमत 92 करोड़ बताई जाती है। तीन संपत्तियों के कागज नहीं मिले हैं। लेकिन ऋषिकांत शुक्ला के पैन कार्ड से ये संपत्तियां जुड़ी पाई गई हैं। अखिलेश दुबे से जुड़े सभी मामलों की जांच एसआईटी कर रही है।