Kanpur: बिजली संकट झेल रहे स्कूलों-कॉलेजों को मिलेगी भरपूर बिजली, जल्द होने जा रहा ये बदलाव

बिजली संकट झेल रहे कानपुर के राजकीय हाईस्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों में जल्द ही सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए शहर के 17 स्कूलों को शामिल किया गया है।

बिजली कटौती की मार झेल रहे कानपुर शहर के राजकीय हाईस्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत जल्द ही इन स्कूलों और कॉलेजों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाया जाएगा। सरकार की इस योजना में शहर के 17 स्कूलों को शामिल किया गया है। दरअसल, इन स्कूलों में बिजली संकट के अभाव के चलते छात्रों को स्मार्ट क्लास और कम्प्यूटर लैब से वंचित रहना पड़ रहा है। इन राजकीय विद्यालयों में बिजली बिल अदा करने का अलग से कोई मद नहीं है। यहां बकाए में बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जिससे बजट की अलग से मांग करनी पड़ती है।

