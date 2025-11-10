IMD latest forecast पिछले 24 घंटे में इटावा 8.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा जिला रहा, कानपुर दूसरे नंबर पर

IMD Weather update उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने के 10 दिन बाद ठंड की आहट दिखाई पड़ रही है। जब पिछले 24 घंटे में इटावा सबसे ठंडा जिला पाया गया। यहां का तापमान 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जो सामान्य से 6.3 डिग्री कम है। कानपुर का तापमान दूसरे स्थान पर रहा। बरेली, बुलंदशहर, झांसी का तापमान भी 12 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। ‌जबकि बनारस, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, फतेहपुर, प्रयागराज, बांदा, कानपुर (कुछ एरिया), उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, फतेहगढ़ (कुछ एरिया), नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जिलों का तापमान 14 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में ठंड ने आहट दे दी है। अब यहां का तापमान 16 डिग्री से नीचे आ गया है। अयोध्या का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। ‌लोगों को गर्म कपड़े पहन कर निकलने की सलाह दी गई है।