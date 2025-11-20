ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur Power House Executive Engineer missing कानपुर में ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय गायब हैं। उनकी i10 कार गंगा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। जाम लगने की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। गाड़ी के अंदर मोबाइल, पर्स और आवश्यक कागजात मिले। कार की चाबी सड़क पर पड़ी हुई थी। पुलिस कार को लेकर थाना आ गई। नंबर से कार के मालिक की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद पावर प्लांट को इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पावर प्लांट में हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी पावर हाउस में तैनात अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय बीते मंगलवार को घर से नाइट ड्यूटी पर जाने की बात कह कर निकले थे। इसके बाद घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी लखनऊ-कानपुर हाईवे पर स्थित जाजमऊ थाना अंतर्गत गंगा पुल पर मिली। पुलिस को सूचना मिली कि कार के कारण जाम लग रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जाजमऊ थाना पुलिस ने कार का निरीक्षण किया और उसे लेकर थाना आ गए।
कार के नंबर से मालिक का पता करने पर जानकारी हुई कि कार अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय के नाम है। इस पर पुलिस ने पनकी पावर हाउस को मामले की जानकारी दी। अतुल कुमार राय की कार जाजमऊ में लावारिस हालत में मिलने की खबर सुनते ही पनकी पावर हाउस में हड़कंप मच गया। मौके पर पावर हाउस के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए।
अतुल कुमार राय के कार चालक समर ने बताया कि मंगलवार की रात 10:00 बजे 'सर जी' नाइट ड्यूटी की बात कह कर निकले थे। फिर उनके विषय में कोई जानकारी नहीं हुई। काफी खोजबीन भी की गई। बुधवार की शाम 'i10' कार गंगा पुल पर खड़ी मिली। जाजमऊ थाना पुलिस को कार के अंदर दो मोबाइल, कागजात और पर्स मिला। जाजमऊ थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिसमें जाजमऊ चेक पोस्ट और उन्नाव के थाना गंगा घाट की जाजमऊ चौकी की सीसीटीवी शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग