Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

Kanpur Power House Executive Engineer missing कानपुर के पावर हाउस के अधिशासी अभियंता की कार लावारिस हालत में गंगा पुल के ऊपर मिली। जिसके चारों इंडिकेटर जल रहे थे। चाबी सड़क पर पड़ी हुई थी। कार मिलने की जानकारी होते ही पावर हाउस में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 20, 2025

मौके पर खड़े अपने और i10 का (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur Power House Executive Engineer missing कानपुर में ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय गायब हैं। उनकी i10 कार गंगा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। जाम लगने की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। गाड़ी के अंदर मोबाइल, पर्स और आवश्यक कागजात मिले। कार की चाबी सड़क पर पड़ी हुई थी। पुलिस कार को लेकर थाना आ गई। नंबर से कार के मालिक की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद पावर प्लांट को इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पावर प्लांट में हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र की है।‌

मंगलवार को नाइट ड्यूटी की बात कह कर निकले थे

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी पावर हाउस में तैनात अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय बीते मंगलवार को घर से नाइट ड्यूटी पर जाने की बात कह कर निकले थे। इसके बाद घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी लखनऊ-कानपुर हाईवे पर स्थित जाजमऊ थाना अंतर्गत गंगा पुल पर मिली। पुलिस को सूचना मिली कि कार के कारण जाम लग रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जाजमऊ थाना पुलिस ने कार का निरीक्षण किया और उसे लेकर थाना आ गए।

कार नंबर से मलिक का पता चला

कार के नंबर से मालिक का पता करने पर जानकारी हुई कि कार अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय के नाम है। इस पर पुलिस ने पनकी पावर हाउस को मामले की जानकारी दी। अतुल कुमार राय की कार जाजमऊ में लावारिस हालत में मिलने की खबर सुनते ही पनकी पावर हाउस में हड़कंप मच गया। मौके पर पावर हाउस के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

अतुल कुमार राय के कार चालक समर ने बताया कि मंगलवार की रात 10:00 बजे 'सर जी' नाइट ड्यूटी की बात कह कर निकले थे। फिर उनके विषय में कोई जानकारी नहीं हुई। काफी खोजबीन भी की गई। बुधवार की शाम 'i10' कार गंगा पुल पर खड़ी मिली। जाजमऊ थाना पुलिस को कार के अंदर दो मोबाइल, कागजात और पर्स मिला। जाजमऊ थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिसमें जाजमऊ चेक पोस्ट और उन्नाव के थाना गंगा घाट की जाजमऊ चौकी की सीसीटीवी शामिल है। ‌‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिपाही की शादी में पहुंची पीड़िता, बोली- 6 महीने लिव इन में रखा, अब दूसरी से कर रहा शादी, जानें क्या कहते हैं एसीपी?

पीड़िता ने आपबीती सुनाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दुल्हन बोली- वह लुटेरी नहीं बल्कि दरोगा लूटेरा दूल्हा है, जिसने शादी के नाम पर उससे स्कॉर्पियो ली

दिव्यांशी चौधरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दिल्ली विस्फोट: 12 जगह एटीएस मार रही छापा, डॉक्टर के आवास के बाहर दो कार बरामद, यहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ

महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

5 साल के मासूम का सिर के धड़ से अलग, चादर हटाते ही पिता की निकली चीख… ये मेरा बेटा नहीं

कानपुर

मौसम विभाग का अलर्ट: अब उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का दिखेगा असर, रात के तापमान में होगी वृद्धि

धुंध और प्रदूषण का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.