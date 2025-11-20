ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

Kanpur Power House Executive Engineer missing कानपुर में ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता अतुल कुमार राय गायब हैं। उनकी i10 कार गंगा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। जाम लगने की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। गाड़ी के अंदर मोबाइल, पर्स और आवश्यक कागजात मिले। कार की चाबी सड़क पर पड़ी हुई थी। पुलिस कार को लेकर थाना आ गई। नंबर से कार के मालिक की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद पावर प्लांट को इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पावर प्लांट में हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र की है।‌