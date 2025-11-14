मां को बचाने आये बीमार पुत्र को पिता ने लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, मौत

father shot his sick son with his licensed gun. कानपुर देहात में पति-पत्नी के बीच लड़ाई में बेटे को आना महंगा पड़ गया। पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मां ने बताया कि बेटे का लंबे समय से उपचार चल रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना डेरापुर थाना क्षेत्र की है।