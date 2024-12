आर्थिक मदद: पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मृतक आरक्षी के परिजन को दिया गया 60 लाख रुपए का चेक,

Financial help to deceased family of constable कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आज मृतक आरक्षी परिजन को 60 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत यह मदद दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की आकस्मिक मौत हो गई थी।

कानपुर•Dec 04, 2024 / 10:32 pm• Narendra Awasthi

Financial help to deceased family of constable उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस लाइन में नियुक्त रहे आरक्षी की आकस्मिक मौत हो गई थी। इसी क्रम में आज बैंक ऑफ़ बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत मृतक परिजन को आर्थिक मदद दी गई। इस मौके पर पुलिस आयुक्त भी मौजूद थे। एक अन्य कार्यक्रम में ‌वीवीआईपी के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने अधीनस्थों को निर्देश दिये।