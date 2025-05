कानपुर में गल्ला मंडी और दवा मार्केट में लगी आग, केमिकल में हुआ विस्फोट, मचा हड़कंप

Fire broke out in Galla Mandi and medicine market कानपुर में आग लगने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आज गल्ला मंडी में लगी आग से व्यापारी नाराज दिखे। दवा बाजार में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया।

कानपुर•May 13, 2025 / 05:34 pm• Narendra Awasthi

Fire broke out in Galla Mandi and medicine market कानपुर में आज दवा मार्केट और गल्ला मंडी में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। दवा मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। गल्ला मंडी में आग लगने से करीब 40 दुकान जल गई। व्यापारियों का आरोप है कि केमिकल में आग लगने के कारण गल्ला मंडी की यह स्थिति हुई है। जहां आग लगते ही विस्फोट शुरू हो गई।‌ प्रशासन सब जानते हुए कोई कार्रवाई नहीं करता है। फिलहाल दवा मार्केट की आग बुझा ली गई है और गल्ला मंडी की आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।