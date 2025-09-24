कानपुर में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सहित पांच को किया गया जिला बदर, दो को 6 माह, तीन को तीन-तीन माह के लिए

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और इंटर रेंज गैंग वन के सरगना अवनीश दीक्षित को 6 माह के लिए जिला बदल किया गया है। अवनीश दीक्षित के गैंग में कल 26 मेंबर हैं जिसे बीते 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जिसके ऊपर 21 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अवनीश दीक्षित को बीते 2 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत मिली है जमानत मिलने के बाद कानपुर नगर पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है।