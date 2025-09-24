कानपुर में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सहित पांच को किया गया जिला बदर, दो को 6 माह, तीन को तीन-तीन माह के लिए

Five including former Press Club president banished from district कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित पांच को जिला बदर किया है। जिसमें दो को 6 माह के लिए जबकि तीन को तीन-तीन माह के लिए किया गया है। कानपुर नगर पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और इंटर रेंज गैंग वन के सरगना अवनीश दीक्षित को 6 माह के लिए जिला बदल किया गया है। अवनीश दीक्षित के गैंग में कल 26 मेंबर हैं जिसे बीते 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जिसके ऊपर 21 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अवनीश दीक्षित को बीते 2 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत मिली है जमानत मिलने के बाद कानपुर नगर पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है।
मुस्तफा उर्फ छोटू पुत्र मुस्ताक निवासी पनकी कटरा कानपुर, अमित सिंह सेंगर पुत्र हरिभान सिंह निवासी बधुवापुर पनकी, आयुष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी शिवनगर नई बस्ती मसवानपुर रावतपुर, कानपुर, शंकर सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह निवासी कटरा घनश्याम थाना सचेंडी कानपुर शामिल है। इनमें मुस्तफा, अमित, आयुष को 3 महीने के लिए और शंकर सिंह को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।