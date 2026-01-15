UP में न्यूनतम तापमान 2 से 8.5 डिग्री के बीच, नोएडा सबसे कम, बलिया में सबसे अधिक, झांसी सबसे गर्म जिला

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP hottest and coldest district मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। अब दिन में तेज धूप निकल रही है, जबकि सुबह और शाम को करके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार अगले हफ्ते बारिश होने की प्रबल संभावना है। बीते 24 घंटे में नोएडा का तापमान सबसे कम दो डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि बलिया में तापमान न्यूनतम में सबसे कम दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान में बहराइच सबसे अधिक रहा। यहां पर 22.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम नजीबाबाद बिजनौर में दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है।
मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गौतम बुद्ध नगर और नोएडा का दो डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मेरठ का 3.1 दर्ज किया गया है।
अयोध्या का तापमान 3.5 डिग्री, आजमगढ़ का तापमान 4.2 डिग्री, बरेली का 4.8 डिग्री, फुरसतगंज का 4.2 डिग्री, गाजियाबाद का 4.8 डिग्री, हरदोई का 4.2 डिग्री, और मुजफ्फरनगर का 4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी प्रकार, अलीगढ़ का 5.4 डिग्री, बहराइच का 5.2 डिग्री, फतेहपुर का 5.2 डिग्री, कानपुर का 5 डिग्री, मुरादाबाद का 5.5 डिग्री, और सुल्तानपुर का 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार आगरा का 6.6, बिजनौर-नजीबाबाद का 6.5, लखनऊ एयरपोर्ट का 6.2, प्रयागराज का 6.02, और शाहजहांपुर का 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बाराबंकी का 7.2, कानपुर एयरफोर्स का 7 डिग्री, मथुरा-वृंदावन का 7.2, मोतीपुर-हरवाहा का 7.5, और वाराणसी का 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बलिया का 8.5, गोरखपुर का 8.1, हमीरपुर का 8.2, झांसी का 8.1, लखीमपुर का 8 डिग्री, और बनारस-बीएचयू का 8 डिग्री दर्ज किया गया है।
अधिकतम तापमान में सबसे गर्म झांसी रहा। यहां का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री दर्ज किया गया है, हमीरपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री था। जबकि अधिकतम तापमान में सबसे कम 13 डिग्री बिजनौर-नजीबाबाद का दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बरेली का तापमान 16.5 डिग्री, हरदोई का 19 डिग्री, मेरठ का 16 डिग्री, मुरादाबाद का 14.5 डिग्री, मुजफ्फरनगर का 14 डिग्री, और शाहजहांपुर का 19.6 डिग्री दर्ज किया गया है।
जबकि आगरा का 22.6 डिग्री, अलीगढ़ का 20.2 डिग्री, आजमगढ़ का 21.8 डिग्री, बहराइच का 22.8 डिग्री, बलिया का 20 डिग्री, बांदा का 22.2 डिग्री, बाराबंकी का 22 डिग्री, फुरसतगंज का 22.3 डिग्री, गोरखपुर का 21.5 डिग्री, हमीरपुर का 21.2 डिग्री, झांसी का 24.4 डिग्री, कानपुर एयर फोर्स का 22.2 डिग्री, कानपुर बर्रा का 21.6 डिग्री, लखीमपुर खीरी का 23 डिग्री, लखनऊ एयरपोर्ट का 21.5 डिग्री, प्रयागराज का 10.6 डिग्री, सुल्तानपुर का 21 डिग्री, बनारसी का 21.8 डिग्री, और वाराणसी बीएचयू का 20.6 डिग्री दर्ज किया गया है।
