UP में न्यूनतम तापमान 2 से 8.5 डिग्री के बीच, नोएडा सबसे कम, बलिया में सबसे अधिक, झांसी सबसे गर्म जिला

UP hottest and coldest district मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। अब दिन में तेज धूप निकल रही है, जबकि सुबह और शाम को करके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार अगले हफ्ते बारिश होने की प्रबल संभावना है। बीते 24 घंटे में नोएडा का तापमान सबसे कम दो डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि बलिया में तापमान न्यूनतम में सबसे कम दर्ज हुआ है।‌ अधिकतम तापमान में बहराइच सबसे अधिक रहा। यहां पर 22.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम नजीबाबाद बिजनौर में दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। ‌