Gold Price Today : 28 मार्च 2021 को कानपुर में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

प्रयागराज. Gold Rate in Kanpur : उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार today (28 March 2021) gold price in Kanpur में 24 कैरेट सोने की कीमत 45,330 रुपए per 10 gram है। शनिवार को भी 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 45,330 रुपए Per 10 Gram थी। दोनों दिन भाव में कोई अंतर नहीं था। वहीं आज प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 43,170 रुपए Per 10 gram है। कल (27 march 2021) भी यह दाम था।

Gold Rate in Kanpur की बात की जाए तो बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि, मार्च के महीने में Gold की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। कानपुर में 19 मार्च को Per 10 Gram 22 कैरेट सोने की कीमत 43,170 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 45,330 रुपए Per 10 Gram थी। आमतौर पर Gold Investment को फायदे का सौदा माना जाता है। मौजूदा वक्त में सोने में निवेश के कई विकल्प हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, पेपर बॉन्ड, पेटीएम गोल्ड और फिजिकल गोल्ड आदि तरीकों से सोना खरीद सकते हैं।

Today (28 March 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Kanpur (INR)

Gram 24 Carat Gold Today 1 Gram 4,533 INR 8 Gram 36,264 INR 10 Gram 45,330 INR 100 Gram 4,53,300 INR

Today (28 March 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Kanpur (INR)

Gram 22 Carat Gold Today 1 Gram 4,317 INR 8 Gram 34,536 INR 10 Gram 43,170 INR 100 Gram 4,31,700 INR

22 and 24 Carat Gold Price in Kanpur (INR) last 10 days

Date 22 Carat 24 Carat 28 March 43,170 INR 45,330 INR 27 March 43,170 INR 45,330 INR 26 March 43,010 INR 45,160 INR 25 March 43,200 INR 45,360 INR 24 March 43,150 INR 45,310 INR 23 March 43,130 INR 45,290 INR 22 March 43,350 INR 45,520 INR 21 March 43,350 INR 45,520 INR 20 March 43,350 INR 45,520 INR 19 March 43,170 INR 45,330 INR

Gold Rate in Kanpur. कानपुर में रविवार को बाजारों में रोजाना की तरह ही चहल-पहल रही। Todays (28 March 2021) gold price in Kanpur के आधार पर ज्वैलर्स ने 24 कैरेट और 22 कैरेट के सोने की खरीदारी की और बेचा।