खुशखबरी: कानपुर से दिल्ली के लिए अब रोज मिलेगी हवाई यात्रा करने की सुविधा

Daily flights between Delhi and Kanpur कानपुर में रहने वालों के लिए हवाई यात्रा अब आसान हो जाएगी। अब उन्हें दिल्ली के लिए रोजाना हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी। छठ पूजा, दिवाली, दशहरा के मौके पर लोगों को अब घर पहुंचने में आसानी होगी। इस समय कानपुर हवाई अड्डे से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई के लिए हवाई जहाज उपलब्ध है। इनके उड़ानों में भी परिवर्तन किया गया है। अब एक को छोड़कर बाकी सभी फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेंगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के एयरपोर्ट से अब दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए रोजाना हवाई यात्रा करने की सुविधा मिल रही है मिलेगी दो कंपनियों ने कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शेड्यूल मांगा है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार इंडिगो विमान कंपनी की तरफ से या प्रस्ताव आया है कंपनी प्रमुख त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अपनी फ्लाइट को दिल्ली करने का निश्चय किया है 16 सितंबर से 232 सीटर की विमान रोजाना उड़ान भरेगी इसके पहले बंगलोर से लिए ध्रुव जाना रोज हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।
कानपुर से दिल्ली फ्लाइट के लिए दो कंपनियों ने शेड्यूल की मांगा है। जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सकारात्मक उत्तर दिया है। 16 सितंबर से कानपुर और उसके आसपास के रहने वालों को दिल्ली के लिए रोज हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए तैयारी की जा रही है। यह सेवाएं सुबह के समय मिलेगी।