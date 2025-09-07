Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

खुशखबरी: कानपुर से दिल्ली के लिए अब रोज मिलेगी हवाई यात्रा करने की सुविधा

Daily flights between Delhi and Kanpur कानपुर से दिल्ली के लिए रोजाना हवाई यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। 232 सीटर हवाई जहाज उड़ानें की योजना है। दो विमान कंपनियों ने इस संबंध में कानपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 07, 2025

कानपुर एयरपोर्ट से मिलने जा रही नई सुविधा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फोटो सोर्स- मेटा एआई)

Daily flights between Delhi and Kanpur कानपुर में रहने वालों के लिए हवाई यात्रा अब आसान हो जाएगी। अब उन्हें दिल्ली के लिए रोजाना हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी। छठ पूजा, दिवाली, दशहरा के मौके पर लोगों को अब घर पहुंचने में आसानी होगी। इस समय कानपुर हवाई अड्डे से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई के लिए हवाई जहाज उपलब्ध है। इनके उड़ानों में भी परिवर्तन किया गया है। अब एक को छोड़कर बाकी सभी फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेंगी।

कानपुर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रोज फ्लाइट

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एयरपोर्ट से अब दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए रोजाना हवाई यात्रा करने की सुविधा मिल रही है मिलेगी दो कंपनियों ने कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शेड्यूल मांगा है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार इंडिगो विमान कंपनी की तरफ से या प्रस्ताव आया है कंपनी प्रमुख त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अपनी फ्लाइट को दिल्ली करने का निश्चय किया है 16 सितंबर से 232 सीटर की विमान रोजाना उड़ान भरेगी इसके पहले बंगलोर से लिए ध्रुव जाना रोज हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।

सुबह के समय मिलगी हवाई यात्रा की सुविधा

कानपुर से दिल्ली फ्लाइट के लिए दो कंपनियों ने शेड्यूल की मांगा है। जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सकारात्मक उत्तर दिया है। 16 सितंबर से कानपुर और उसके आसपास के रहने वालों को दिल्ली के लिए रोज हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए तैयारी की जा रही है। यह सेवाएं सुबह के समय मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 07:30 am

Published on:

07 Sept 2025 07:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / खुशखबरी: कानपुर से दिल्ली के लिए अब रोज मिलेगी हवाई यात्रा करने की सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट