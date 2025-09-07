खुशखबरी: कानपुर से दिल्ली के लिए अब रोज मिलेगी हवाई यात्रा करने की सुविधा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एयरपोर्ट से अब दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए रोजाना हवाई यात्रा करने की सुविधा मिल रही है मिलेगी दो कंपनियों ने कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शेड्यूल मांगा है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार इंडिगो विमान कंपनी की तरफ से या प्रस्ताव आया है कंपनी प्रमुख त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अपनी फ्लाइट को दिल्ली करने का निश्चय किया है 16 सितंबर से 232 सीटर की विमान रोजाना उड़ान भरेगी इसके पहले बंगलोर से लिए ध्रुव जाना रोज हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।