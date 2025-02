15 महीने के बेटे का शव बेड पर, मां फांसी पर लटकी मिली, मचा कोहराम

heart breaking incident, Mother hanged herself after killing her son कानपुर में मां ने अपने 15 माह के बेटे की हत्या कर स्वयं फांसी पर लटक जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की।

कानपुर•Feb 18, 2025 / 08:22 am• Narendra Awasthi

heart breaking incident Mother hanged herself after killing her son कानपुर में हृदयविदारक घटना सामने आई है। इसमें मां और बेटे का शव कमरे के अंदर पड़ा मिला। घटना की जानकारी घर वालों को उस समय हुई। जब नौकरी करके वापस आए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में जानकारी मिली कि घरेलू कलह के कारण महिला ने पहले बेटे की हत्या की और खुद फांसी पर लटक कर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के उर्सुला अस्पताल की है।