कानपुर में आज देर रात झमाझम बारिश होने का अलर्ट, कल भी बारिश की चेतावनी, जानें अगले 7 दिनों का मौसम

Heavy rain alert late tonight मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और चमकने की भी संभावना है। स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी भी होने की जानकारी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज एक टर्फ लाइन सामान्य स्थिति से दक्षिण में राजस्थान के जैसलमेर, सीधी, डाल्टनगंज पश्चिम बंगाल, दीघा होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तरफ जा रही है। जबकि एक दूसरा टर्फ लाइन मध्य प्रदेश राजस्थान पर बने साइक्लोन से होते हुए गुजरात के रास्ते अरब सागर की तरफ जा रही है। ‌