आईआईटी में छात्र आत्महत्या मामला: पिता बोले- उनकी दुनिया लुट गई, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया, डर- कहीं पत्नी ना दम तोड़ दे

कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में उसे समय लोगों की आंखें नम हो गई। जब आईआईटी फाइनल ईयर के छात्र के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जहां उन्होंने मृतक के विषय में जानकारी दी। पिता का कहना था कि धीरज सैनी पढ़ने में काफी तेज था। घर की स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने फल की रेहड़ी लगाकर पढ़ाई का खर्च उठाया। नहीं सोचा था कि यह दिल देखने को मिलेगा। घर वाले धीरज सैनी से काफी उम्मीदें लगाए थे। लेकिन सब टूट गया। पिता और चाचा का रो रो का पूरा हाल था। पिता ने बताया कि अभी धीरज की मां को यह जानकारी नहीं दी गई है। वह अपना मर जाएगी।