आईएमडी अलर्ट: 25, 26 और 27 अगस्त को लगातार बारिश, जानें 31 अगस्त तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 26 अगस्त का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि बारिश 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। बुधवार 27 अगस्त को 27 से 35 डिग्री तापमान के बीच 40 प्रतिशत, गुरुवार 28 अगस्त को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 51 प्रतिशत, 29 अगस्त शुक्रवार को 27 से 32 डिग्री के बीच 80 प्रतिशत, शनिवार 30 अगस्त को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत, रविवार 31 अगस्त को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।