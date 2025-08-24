आईएमडी अलर्ट: 25, 26 और 27 अगस्त को लगातार बारिश, जानें 31 अगस्त तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज रात में पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। देर रात बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। 80 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
सोमवार मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह से बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 80 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है। देर रात भी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 26 अगस्त का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि बारिश 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। बुधवार 27 अगस्त को 27 से 35 डिग्री तापमान के बीच 40 प्रतिशत, गुरुवार 28 अगस्त को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 51 प्रतिशत, 29 अगस्त शुक्रवार को 27 से 32 डिग्री के बीच 80 प्रतिशत, शनिवार 30 अगस्त को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत, रविवार 31 अगस्त को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।