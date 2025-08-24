Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

आईएमडी अलर्ट: 25, 26 और 27 अगस्त को लगातार बारिश, जानें 31 अगस्त तक का मौसम

IMD Alert about rain आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 24, 2025

मौसम विभाग के अनुसार आज रात में पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। देर रात बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। 80 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 25 अगस्त का मौसम?

सोमवार मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है।‌ दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह से बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 80 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है। देर रात भी बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा
उन्नाव
अंशु गुप्ता के घर के सामने पीटी गई डुग्गी (फोटो सोर्स- Unnao police social media वीडियो ग्रैब)

कैसा रहेगा 31 अगस्त तक के मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 26 अगस्त का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि बारिश 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। बुधवार 27 अगस्त को 27 से 35 डिग्री तापमान के बीच 40 प्रतिशत, गुरुवार 28 अगस्त को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 51 प्रतिशत, 29 अगस्त शुक्रवार को 27 से 32 डिग्री के बीच 80 प्रतिशत, शनिवार 30 अगस्त को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत, रविवार 31 अगस्त को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 10:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आईएमडी अलर्ट: 25, 26 और 27 अगस्त को लगातार बारिश, जानें 31 अगस्त तक का मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.