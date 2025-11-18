Patrika LogoSwitch to English

मौसम विभाग का अलर्ट: अब उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का दिखेगा असर, रात के तापमान में होगी वृद्धि

UP weather मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आ रहा है जब रात के घटते तापमान में ब्रेक लगेगा। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं की जगह अब पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। यह स्थिति नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बनी रहेगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 18, 2025

धुंध और प्रदूषण का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP weather update मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इटावा सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम दर्ज किया गया। ‌कानपुर नगर का तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया।‌ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस. एन. सुनील पांडे के अनुसार नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से मौसम में बदलाव आएगा। इसके बाद रात के साथ दिन में भी ठंड बढ़ेगी।‌ कानपुर मंडल के जिलों में तापमान एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। जो 12 डिग्री तक जा सकता है। इस हफ्ते अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा कानपुर का मौसम?

सीएसए मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में बुधवार 19 नवंबर का तापमान 15 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के-फुल्के बादल छाए रहेंगे‌। लेकिन धूप भी निकल सकती है। 20 नवंबर गुरुवार का तापमान 16 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के-फुल्के बादल रहेंगे। दिन में तेज धूप निकल सकती है। शुक्रवार 21 नवंबर को भी यही स्थिति बनी रहेगी।

कैसा रहेगा इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में बुधवार 19 नवंबर का तापमान 11 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान लगभग साफ रहेगा। कभी-कभी हल्के-फुल्के बादल आ सकते हैं।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा का तापमान लगभग एक समान रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाओं का असर गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसकी गति काफी कम रहेगी। अब पूर्वी हवाओं का असर ज्यादा पड़ेगा। समय के साथ रात के तापमान में वृद्धि होगी। एसएन सुनील पांडे ने बताया कि धुंध और प्रदूषण का असर रात में अधिक दिखाई पड़ेगा। जिसके कारण धरातल से उठने वाली गर्म हवाएं वातावरण में ही रह जाती हैं और ऊपर नहीं निकल पाती हैं। जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है।

