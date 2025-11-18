मौसम विभाग का अलर्ट: अब उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का दिखेगा असर, रात के तापमान में होगी वृद्धि

कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा का तापमान लगभग एक समान रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाओं का असर गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसकी गति काफी कम रहेगी। अब पूर्वी हवाओं का असर ज्यादा पड़ेगा। समय के साथ रात के तापमान में वृद्धि होगी। एसएन सुनील पांडे ने बताया कि धुंध और प्रदूषण का असर रात में अधिक दिखाई पड़ेगा। जिसके कारण धरातल से उठने वाली गर्म हवाएं वातावरण में ही रह जाती हैं और ऊपर नहीं निकल पाती हैं। जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है।