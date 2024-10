आईएमडी की अलर्ट: अगले दो घंटे में होने वाली है आफत की बारिश, इन 12 जिलों के लिए चेतावनी

IMD big alert, catastrophic rain in next two hours in these 12 districts आईएमडी ने मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 2 घंटे में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसमें कानपुर मंडल सहित 12 जिले शामिल है। 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 36 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ‌