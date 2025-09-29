मानसून की वापसी में ब्रेक, 12 घंटे बाद इन 6 जिलों में झमाझम बारिश, अगले 7 दिनों तक दिखेगा असर

Break in withdrawal of monsoon मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे बाद बारिश का अलर्ट है। जिसके अनुसार देश में मौसमी प्रणालियों बन रही है। आसमान में घने बादलों का डेरा रहेगा। कानपुर मंडल के जिलों इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में मानसूनी हवाओं के आने से मौसम में परिवर्तन आएगा। बारिश होने की संभावना है। ‌आज रात दक्षिण और पश्चिमी मानसूनी हवाओं के आने से मानसून की वापसी पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज देर रात गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मंगलवार 30 सितंबर को सुबह और रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है। अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है। ‌