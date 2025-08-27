मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज रात बारिश का अलर्ट, 30 अगस्त को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान

rain alert tonight, heavy rain expected on August 30 मौसम विभाग में आज रात बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कल रात में भी बारिश होगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार 28 अगस्त को दिन में बारिश होने की उम्मीद काफी कम है। आज दिन में तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। आज 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। ‌मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और चमकने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर हल्की से बारिश भी हो सकती है।