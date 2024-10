आईएमडी का अभी आया अलर्ट: तीन जिलों के लिए ऑरेंज और 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी

IMD has just issued alert, Orange for three districts, Yellow for 15 districts आईएमडी ने अगले 2 घंटे के लिए तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।