9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika Logo

कानपुर

Weather forecast: 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानें 17 अगस्त तक का मौसम

Weather forecast मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बारिश भी होगी। ‌

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 09, 2025

मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

आईएमडी मौसम विभाग ने नौ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 45 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बारिश होने की भी जानकारी दी गई है। ‌ ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। बारिश होने की संभावना है।

43 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

इसके साथ ही गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटाह, हाथरस, मथुरा, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बदल कर देने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है बारिश होने की भी संभावना है।

कैसा रहेगा कानपुर में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज सुबह के समय रुक-रुक कर बारिश होती रही। यह स्थिति लगभग 12 बजे तक बनी रही। रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। देर रात बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 52 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है ।

कैसा रहेगा कानपुर में 10 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है। इस दौरान 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

कैसा रहेगा कानपुर में 17 अगस्त तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 11 अगस्त का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार को 12 अगस्त को 53 प्रतिशत बारिश, 13 अगस्त बुधवार को 70 प्रतिशत बारिश, गुरुवार 14 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश, 15 अगस्त शुक्रवार को 70 प्रतिशत बारिश, शनिवार 16 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश और रविवार 17 अगस्त को 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

Updated on:

09 Aug 2025 04:52 pm

Published on:

09 Aug 2025 04:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather forecast: 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानें 17 अगस्त तक का मौसम

