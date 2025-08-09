Weather forecast: 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानें 17 अगस्त तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है। इस दौरान 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।