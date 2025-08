आईएमडी ने इन 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, होगी मूसलाधार बारिश

IMD issued red alert for these 9 districts, orange alert for 24 districts मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।‌ जबकि 24 जिले ऑरेंज अलर्ट में है।‌ बाकी शेष अन्य जिले भी येलो अलर्ट में शामिल है। मौसम विभाग ने आज के लिए मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी के लिए ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है। जिसके अनुसार यहां पर मेघ गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।