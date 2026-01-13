मौसम का तांडव: रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट, 15 जनवरी के पश्चिम विक्षोभ से मौसम बदलेगा करवट

Weather havoc मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। तीन से आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह और शाम को नमी के कारण धुंध और कोहरा रह सकता है। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाएं दोपहर में तेज गति से चलेंगी। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया में सुबह और शाम की गलन बरकरार रहेगी। लेकिन दोपहर में राहत मिलने की संभावना है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।