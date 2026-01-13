मौसम का तांडव: रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट, 15 जनवरी के पश्चिम विक्षोभ से मौसम बदलेगा करवट

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Weather havoc मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। तीन से आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह और शाम को नमी के कारण धुंध और कोहरा रह सकता है। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाएं दोपहर में तेज गति से चलेंगी। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया में सुबह और शाम की गलन बरकरार रहेगी। लेकिन दोपहर में राहत मिलने की संभावना है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली आईएएफ, हिंडन आईएएफ, और सरसावा आईएएफ में 'जीरो' मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। जबकि मेरठ में 30 मीटर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में 50 मीटर और बरेली में 100 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है।
मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर का तापमान सबसे कम 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि मेरठ का 2.9, बरेली का तीन, कानपुर नगर का चार और हरदोई का 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त नजीबाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, इटावा, हरदोई, लखनऊ और फुरसतगंज का तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार उरई, हमीरपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, और बहराइच का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच और बलिया, गाजीपुर, चुर्क, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।
मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार बनारस का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। इसके बाद हमीरपुर का 23.2, अयोध्या का 23, प्रयागराज का 22, और कानपुर का 22.6 डिग्री दर्ज किया गया।
अधिकतम तापमान में मुरादाबाद का तापमान और नजीबाबाद का तापमान सबसे कम 13.5 डिग्री और मुरादाबाद का 13.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मुजफ्फरनगर का तापमान 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर, बरेली, फतेहगढ़, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर का तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच रहा।
