IMD का अभी-अभी आया अलर्ट: त्रि-स्तरीय चेतावनी, इन 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

IMD Three-level warning, heavy rain alert for these 21 districts मौसम विभाग में आज 21 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार वज्रपात भी हो सकती है। 10 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आज 7 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। ‌इस दौरान बादल गरजेंगे। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जून से 6 सितंबर के बीच 642.9 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई। जबकि अनुमान 634 मिली मीटर का था। इस प्रकार सामान्य से एक मिलीमीटर बारिश अधिक हुई है।