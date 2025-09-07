Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

IMD का अभी-अभी आया अलर्ट: त्रि-स्तरीय चेतावनी, इन 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

IMD Three-level warning, heavy rain alert for these 21 districts आईएमडी का अभी-अभी नया अपडेट आया है। जिसके अनुसार 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी की जारी की गई है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 07, 2025

21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

IMD Three-level warning, heavy rain alert for these 21 districts मौसम विभाग में आज 21 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार वज्रपात भी हो सकती है। 10 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आज 7 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। ‌इस दौरान बादल गरजेंगे। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जून से 6 सितंबर के बीच 642.9 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई। जबकि अनुमान 634 मिली मीटर का था। इस प्रकार सामान्य से एक मिलीमीटर बारिश अधिक हुई है।

इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगरा, इटावा, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के लिए शामिल है।

बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

इन जिलों में तापमान बढ़ने का अलर्ट

मौसम विभाग में मथुरा, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, हाथरस, जालौन, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, हमीरपुर, बांदा, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, शामली के लिए तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया है।

7 से 12 सितंबर तक कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुसार आज 7 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। 8 सितंबर को पश्चिम यूपी के कहीं कहीं तो तो पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश के साथ बादल गरजने और चमकने की संभावना है। 9 सितंबर को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बदल गरजने और आकाश से बिजली गिरने के लिए संभावना है।

10 और 11 सितंबर का मौसम

10 सितंबर को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 11 सितंबर को मौसम में परिवर्तन आने की जानकारी की गई है। पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। पूर्वी यूपी में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादल गरजने और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है।

कैसा रहेगा 12 सितंबर का मौसम

12 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी मिल सकती है। बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी की गई है।

Updated on:

07 Sept 2025 03:13 pm

Published on:

07 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD का अभी-अभी आया अलर्ट: त्रि-स्तरीय चेतावनी, इन 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

