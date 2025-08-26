UP heavy rain: टर्फ लाइन पहुंची बुंदेलखंड, इस का रूट से जा रही पूर्वी बंगाल की खाड़ी, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

IMD told route of turf line, rain alert मौसम विभाग ने टर्फ लाइन के रूट के विषय में जानकारी दी है। जो अब दक्षिण बुंदेलखंड पहुंची है। यह टर्फ लाइन राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के सिरसा, उत्तर प्रदेश के आगरा, बुंदेलखंड के बांदा, सीधी संबलपुर होते हुए पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। टर्फ लाइन के गुजरने के दौरान उत्तर भारत में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दो हवाओं के परिसंचरण बने हुए हैं। नए बने निम्न दबाव के कारण उत्तर प्रदेश में घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस महीने लगातार कभी रुक-रुक कर तो कभी भारी बारिश की संभावना है। दिन में तेज धूप भी निकाल सकती है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।
सीएसए कानपुर के मौसम में वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार 27 अगस्त को कानपुर में 9 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। जो करीब 82 प्रतिशत बन रहा है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे में 84 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। करीब 9 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने के साथ जमकर बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 86% बारिश होने का अनुमान है जिसके अनुसार 19.6 मिली मीटर बारिश से 24 घंटे में हो सकती है इस दौरान बादल गरजने के साथ बारिश भी होगी।