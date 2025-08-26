Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

UP heavy rain: टर्फ लाइन पहुंची बुंदेलखंड, इस का रूट से जा रही पूर्वी बंगाल की खाड़ी, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

IMD told route of turf line, rain alert मौसम विभाग ने टर्फ लाइन के रूट को लेकर ताजा जानकारी दी है। जिसके अनुसार गुजरने वाले इन जिलों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बारिश का अलर्ट है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 26, 2025

IMD told route of turf line, rain alert मौसम विभाग ने टर्फ लाइन के रूट के विषय में जानकारी दी है। जो अब दक्षिण बुंदेलखंड पहुंची है। यह टर्फ लाइन राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के सिरसा, उत्तर प्रदेश के आगरा, बुंदेलखंड के बांदा, सीधी संबलपुर होते हुए पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। टर्फ लाइन के गुजरने के दौरान उत्तर भारत में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दो हवाओं के परिसंचरण बने हुए हैं। नए बने निम्न दबाव के कारण उत्तर प्रदेश में घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस महीने लगातार कभी रुक-रुक कर तो कभी भारी बारिश की संभावना है। दिन में तेज धूप भी निकाल सकती है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा कानपुर में 27 अगस्त का मौसम?

सीएसए कानपुर के मौसम में वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार 27 अगस्त को कानपुर में 9 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। जो करीब 82 प्रतिशत बन रहा है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत
अमेठी
जायस थाना क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

कैसा रहेगा 28 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे में 84 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। करीब 9 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने के साथ जमकर बारिश होगी।

कैसा रहेगा शुक्र 29 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 86% बारिश होने का अनुमान है जिसके अनुसार 19.6 मिली मीटर बारिश से 24 घंटे में हो सकती है इस दौरान बादल गरजने के साथ बारिश भी होगी। ‌

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 06:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP heavy rain: टर्फ लाइन पहुंची बुंदेलखंड, इस का रूट से जा रही पूर्वी बंगाल की खाड़ी, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.