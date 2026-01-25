मौसम विभाग की चेतावनी: 27 जनवरी का पश्चिमी विक्षोभ करेगा आफत की बारिश

Western disturbance will become active on January 27 मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक कानपुर मंडल सहित पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री के बीच उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण रात में सर्दी रहेगी। तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 27 जनवरी को आने वाला पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फबारी लेकर आएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि अगले तीन से चार दिनों तक खेत की सिंचाई न करें। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है। ‌