अरब सागर की हलचल और पश्चिमी विक्षोभ का आपस में टकराव, बारिश का अलर्ट, 48 घंटे बाद मौसम में परिवर्तन

IMD Alert about rain मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दिन में धूप निकल रही है लेकिन शाम को गलन शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं दिन में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। अगले हफ्ते में बारिश की संभावना बन रही है। अरब सागर में होने वाली हलचल का असर उत्तर भारत पर भी दिखाई पड़ेगा। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इन दोनों के आपस में टकराव के कारण मौसम में परिवर्तन आएगा और बादल बनने के साथ बारिश भी हो सकती है। जनवरी के आखिरी दिनों में निश्चित रूप से बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और रात में सर्दी बनी रहेगी।