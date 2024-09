कानपुर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ गलत हरकत, वीडियो वायरल, आरोपी टीचर गिरफ्तार

girl Student preparing for NEET in coaching, case filed, arrest काकादेव कानपुर में कोचिंग सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक शिक्षक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा है। कोचिंग प्रबंधक की तहरीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ‌

कानपुर•Sep 29, 2024 / 03:37 pm• Narendra Awasthi

Girl Student preparing for NEET in coaching, teacher did wrong thing उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोचिंग के लिए मशहूर काकादेव कोचिंग सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें टीचर नीट की तैयारी करने आई छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला काका देव स्थित कोचिंग सेंटर का है।

काकादेव थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर के शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा है। छात्रा नीट की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर आई थी। काकादेव इलाका कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित है। कोचिंग सेंटर के प्रबंधक ने थाना में तहसील देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहते हैं अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल? Girl Student preparing for NEET in coaching, teacher did wrong thing अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि कोचिंग सेंटर प्रबंधक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है।