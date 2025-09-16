कानपुर में आठ साल बाद लौटेगी रोमांचक वन-डे सीरीज, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की भिड़ंत, जानिए पूरा शेड्यूल

India a vs Australia a 2025 odi series: कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में आठ साल बाद इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच तीन वन डे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जाएगी। 27 सितंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आगमन के साथ तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 28 और 29 सितंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेंगे। पहला वन डे मैच 30 सितंबर को होगा।
वन डे सीरीज को लेकर क्रिकेट फैन्स यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या टीम इंडिया ए में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल होंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने स्पष्ट किया कि इस बार टीम इंडिया ए के चयन में विराट कोहली और रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया है। टीम पूरी तरह से युवा और उभरते खिलाड़ियों पर आधारित है ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव और मौका मिल सके।
वन डे मैचों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंगलवार को डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे और कई थानों की फोर्स के साथ सुरक्षा का जायजा लेंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने भी पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात कर खिलाड़ियों और स्टेडियम में सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की। मैच के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी भी जारी है।
ग्रीनपार्क स्टेडियम में कुल 9 पिचों पर तैयारी की जा रही है। मैचों के लिए कौन सी पिच उपयोग की जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय बाकी है। वहीं, दोनों छोर पर अभ्यास विकेट तैयार करना शुरू कर दिया गया है। पिच क्यूरेटर शिव कुमार के अनुसार सभी मुकाबले डे-नाइट होंगे और दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होने वाले मैच में फ्लड लाइट की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है।
तय शेड्यूल के अनुसार, 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भारतीय ए टीम अभ्यास करेंगी। वहीं, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ऑस्ट्रेलिया ए टीम की नेट प्रैक्टिस होगी। अगले दिन 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे से ऑस्ट्रेलिया ए और शाम 5 बजे से इंडिया ए टीम प्रैक्टिस करेंगी। इसके बाद, दूसरे वन डे मैच से पहले 1 और 2 अक्टूबर को और तीसरे मैच से पहले 3 और 4 अक्टूबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे।
ग्रीनपार्क स्टेडियम में लाखों दर्शकों के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और स्टेडियम की तैयारियों पर विशेष ध्यान रहेगा। शहर में लंबे समय बाद आयोजित होने जा रही इस वन डे सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
राजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बादोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह
तिलक वर्मा (कप्तान), राजत पाटीदार (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बादोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह
|क्रमांक
|दिन
|तारीख
|मुकाबला
|समय
|स्थान
|1
|मंगलवार
|30-सितंबर-2025
|पहला वन-डे
|दोपहर 1:30 बजे
|कानपुर
|2
|शुक्रवार
|03-अक्टूबर-2025
|दूसरा वन-डे
|दोपहर 1:30 बजे
|कानपुर
|3
|रविवार
|05-अक्टूबर-2025
|तीसरा वन-डे
|दोपहर 1:30 बजे
|कानपुर