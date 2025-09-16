कानपुर में आठ साल बाद लौटेगी रोमांचक वन-डे सीरीज, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की भिड़ंत, जानिए पूरा शेड्यूल

तय शेड्यूल के अनुसार, 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भारतीय ए टीम अभ्यास करेंगी। वहीं, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ऑस्ट्रेलिया ए टीम की नेट प्रैक्टिस होगी। अगले दिन 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे से ऑस्ट्रेलिया ए और शाम 5 बजे से इंडिया ए टीम प्रैक्टिस करेंगी। इसके बाद, दूसरे वन डे मैच से पहले 1 और 2 अक्टूबर को और तीसरे मैच से पहले 3 और 4 अक्टूबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे।