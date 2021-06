कानपुर में जल्द बनकर तैयार होगा देश का पहला लेदर पार्क, इंटरनेशनल ब्रांड का होगा उत्पाद, लाखों को मिलेगा रोजगार

India's first leather park in Kanpur soon. उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि कानपुर के "मेगा लेदर पार्क" (Mega Leather Park) परियोजना में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और जल्द ही जिले के लिए ये एक "गेम चेंजर" होगा।