Kanpur News: ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफ, 7 दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर 11.21 लाख की ठगी

किदवईनगर एम-ब्लॉक निवासी राजेश कुमार शुक्ला, जो पहले एक कॉपरेटिव बैंक में कैश कलेक्शन का काम करते थे, छह अप्रैल को इस ठगी का शिकार बने। दोपहर करीब तीन बजे उन्हें एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनके नाम पर चार सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, जिनका इस्तेमाल हवाला लेनदेन में हो रहा है। साथ ही जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें डराया गया।