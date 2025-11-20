मुझसे शादी नहीं की तो किसी से शादी करने लायक नहीं बचोगी, इंटर की छात्रा को तेजाब की धमकी

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका
Intermediate student threatened with acid attack कानपुर में इंटर की छात्रा को युवक ने तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी है। कहता है, "मुझसे शादी कर लो, नहीं तो किसी से शादी करने लायक नहीं रहोगी।" धमकी से परेशान पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने बताया कि युवक स्कूल कोचिंग जाते समय बीते 1 साल से पीछा कर रहा है। घर से निकलने पर अश्लील बातें करता है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा को स्कूल और कोचिंग जाते समय पूर्व प्रधान का पुत्र धमकी देता है। कहता है कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। करीब 4 महीने पहले मेरी साइकिल के आगे बाइक लगा दी और हाथ पकड़कर खींचने लगा। शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। 20 दिन पहले भी उसने यही हरकत की। डर के मारे वह स्कूल नहीं जा पा रही है और अब जब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तब तक वह स्कूल नहीं जाएगी।
महाराजगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया
घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो वह भी भयभीत हो गए। उन्होंने महाराजपुर थाना में तहरीर देकर पूर्व प्रधान पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इधर मुकदमा दर्ज होते ही पूर्व प्रधान का परिवार और उसका आरोपी पुत्र घर से फरार हो गया है। महाराज थाना पुलिस ने बताया कि युवक की गिरफ्तारी के लिए टीमें गाई गई हैं। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
