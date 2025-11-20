मुझसे शादी नहीं की तो किसी से शादी करने लायक नहीं बचोगी, इंटर की छात्रा को तेजाब की धमकी

Intermediate student threatened with acid attack‌ कानपुर में इंटर की छात्रा को युवक ने तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी है। कहता है, "मुझसे शादी कर लो, नहीं तो किसी से शादी करने लायक नहीं रहोगी।" धमकी से परेशान पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने बताया कि युवक स्कूल कोचिंग जाते समय बीते 1 साल से पीछा कर रहा है। घर से निकलने पर अश्लील बातें करता है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है।