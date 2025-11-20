Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

मुझसे शादी नहीं की तो किसी से शादी करने लायक नहीं बचोगी, इंटर की छात्रा को तेजाब की धमकी

Intermediate student threatened with acid attack कानपुर में इंटर की छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे पूर्व प्रधान का पुत्र शादी नहीं करने पर तेजाब डालने की धमकी दे रहा है। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आरोपी की तलाश कर रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 20, 2025

पीड़िता ने सुनाई आप बीती (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका

Intermediate student threatened with acid attack‌ कानपुर में इंटर की छात्रा को युवक ने तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी है। कहता है, "मुझसे शादी कर लो, नहीं तो किसी से शादी करने लायक नहीं रहोगी।" धमकी से परेशान पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने बताया कि युवक स्कूल कोचिंग जाते समय बीते 1 साल से पीछा कर रहा है। घर से निकलने पर अश्लील बातें करता है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है।

युवक रास्ते में परेशान करता

उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा को स्कूल और कोचिंग जाते समय पूर्व प्रधान का पुत्र धमकी देता है। कहता है कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। करीब 4 महीने पहले मेरी साइकिल के आगे बाइक लगा दी और हाथ पकड़कर खींचने लगा। शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। 20 दिन पहले भी उसने यही हरकत की। डर के मारे वह स्कूल नहीं जा पा रही है और अब जब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तब तक वह स्कूल नहीं जाएगी।
महाराजगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया

गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई

घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो वह भी भयभीत हो गए। उन्होंने महाराजपुर थाना में तहरीर देकर पूर्व प्रधान पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इधर मुकदमा दर्ज होते ही पूर्व प्रधान का परिवार और उसका आरोपी पुत्र घर से फरार हो गया है। महाराज थाना पुलिस ने बताया कि युवक की गिरफ्तारी के लिए टीमें गाई गई हैं। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 01:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मुझसे शादी नहीं की तो किसी से शादी करने लायक नहीं बचोगी, इंटर की छात्रा को तेजाब की धमकी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर में 4 दोस्तों की एक साथ मौत, ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी, कमरा छोटा होने से घुटा दम

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर

ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

मौके पर खड़े अपने और i10 का (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सिपाही की शादी में पहुंची पीड़िता, बोली- 6 महीने लिव इन में रखा, अब दूसरी से कर रहा शादी, जानें क्या कहते हैं एसीपी?

पीड़िता ने आपबीती सुनाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दुल्हन बोली- वह लुटेरी नहीं बल्कि दरोगा लूटेरा दूल्हा है, जिसने शादी के नाम पर उससे स्कॉर्पियो ली

दिव्यांशी चौधरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दिल्ली विस्फोट: 12 जगह एटीएस मार रही छापा, डॉक्टर के आवास के बाहर दो कार बरामद, यहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ

महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- मेडिकल कॉलेज)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.