शहादत को सलाम

कानपुर

अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप का अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर: पुलिस ने किया गिरफ्तार, घोषित था इनाम

International supplier of illegal codeine-containing cough syrup कानपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के अंतरराष्ट्रीय सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके ऊपर कमिश्नरेट पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 25, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस

फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस

International supplier of illegal codeine-containing cough syrup‌ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी। जब अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप के अंतरराष्ट्रीय सप्लायर को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, भंडारण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन के दस्तावेजों के साक्ष्य के छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला कलेक्टर गंज थाना क्षेत्र का है। जिसमें साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। ‌

पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था

उत्तर प्रदेश के कानपुर के कलेक्टरगंज थाना में विनोद अग्रवाल पुत्र बालकिशन अग्रवाल निवासी फीलखाना पटकापुर कानपुर नगर के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 318(4), 38, 336, 340(2), और 21(सी), 8(सी), 26 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विनोद अग्रवाल मैसेज अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक हैं। जिसके खिलाफ औषधियों के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन का आरोप मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी मामला पाया गया।

गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम, क्राइम ब्रांच और कलेक्टरगंज पुलिस को विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार विनोद अग्रवाल के ऊपर 50000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है।‌

Updated on:

25 Jan 2026 08:48 pm

Published on:

25 Jan 2026 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप का अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर: पुलिस ने किया गिरफ्तार, घोषित था इनाम

