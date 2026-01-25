अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप का अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर: पुलिस ने किया गिरफ्तार, घोषित था इनाम

International supplier of illegal codeine-containing cough syrup‌ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी। जब अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप के अंतरराष्ट्रीय सप्लायर को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, भंडारण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन के दस्तावेजों के साक्ष्य के छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला कलेक्टर गंज थाना क्षेत्र का है। जिसमें साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। ‌