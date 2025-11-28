जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची और जांच कर वापस हुई, किसी को भनक नहीं लगी, तीन को लिया कस्टडी में

दिल्ली विस्फोट घटना की जांच कर रही है और एटीएस डॉक्टर शाहीन को लेकर उत्तर प्रदेश कानपुर पहुंची। जिसके बताए गए स्थान पर लेकर गई, जहां से तीन लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। जिन्हें दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर शाहीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो अगस्त 2025 का एक फुटेज मिला है। जिसमें थार गाड़ी में चार कश्मीरी दिखने वाले लोगों के साथ डॉक्टर शाहीन दिखाई पड़ी। अब लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर जाने वाले मार्गों पर स्थित सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है।