कानपुर

जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची और जांच कर वापस हुई, किसी को भनक नहीं लगी, तीन को लिया कस्टडी में

Investigating agency took Dr. Shaheen to Kanpur दिल्ली विस्फोट के बाद जांच कर रही एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची और उसके बताए गए स्थान पर गई। इस दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिला है। जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड थार गाड़ी और उसमें बैठे चार लोगों की भी जानकारी हुई।

कानपुर

Narendra Awasthi

Nov 28, 2025

डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Investigating agency took Dr. Shaheen to Kanpur दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही एनआईए और एटीएस डॉक्टर साहिल को लेकर कानपुर पहुंची और जांच करके वापस चली गई। दो दिनों की जांच में थार से संबंधित फुटेज को टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इनमें चार कश्मीरियों की जानकारी हुई जो थार लेकर डॉक्टर साहिल से मिलने के लिए आते थे और थार से ही डॉक्टर साहिल को ले जाते थे। इस संबंध में डॉक्टर साहिल से पूछताछ के बाद कानपुर से तीन लोगों को उठाया गया। कश्मीरी नंबर की थार कार के इर्द-गिर्द जांच घूम रही है। ‌

डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची जांच एजेंसी

दिल्ली विस्फोट घटना की जांच कर रही है और एटीएस डॉक्टर शाहीन को लेकर उत्तर प्रदेश कानपुर पहुंची। जिसके बताए गए स्थान पर लेकर गई, जहां से तीन लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। जिन्हें दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर शाहीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो अगस्त 2025 का एक फुटेज मिला है। जिसमें थार गाड़ी में चार कश्मीरी दिखने वाले लोगों के साथ डॉक्टर शाहीन दिखाई पड़ी। अब लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर जाने वाले मार्गों पर स्थित सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है।

थार गाड़ी अनंतनाग में रजिस्टर्ड

यह थार गाड़ी कश्मीर नंबर और अनंतनाग की रहने वाली नादिया के नाम से रजिस्टर्ड है।‌ फास्ट ट्रैक स्टीकर आहान के नाम से बना है। जिससे इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि यह दोनों भी कार में मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने बाराजोत टोल प्लाजा से ओटीपी फुटेज को दिखा। जिसमें थार गाड़ी कानपुर की तरफ जाते दिखाई पड़ी। एनआई सोमवार और मंगलवार को दो दिन शाहीन को लेकर जांच करती रही। लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। बताया जाता है सुरक्षा एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर लखनऊ और बनारस भी गई थी।

