“क्या सच में खत्म होने वाला है पेट्रोल? वायरल मैसेज से दहशत, पंपों पर उमड़ी भीड़—प्रशासन ने बताई हकीकत”

कानपुर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह ने गुरुवार देर रात अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। कैंट, लालबंगला और चकेरी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर अचानक बड़ी संख्या में वाहन चालक पहुंच गए। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए पंपों पर उमड़ पड़े, जिससे कई स्थानों पर लंबी कतारें लग गईं। हालात ऐसे हो गए कि कुछ जगहों पर जाम की स्थिति बन गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। पंप कर्मचारियों को भीड़ संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और यह महज अफवाह है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।