कानपुर में 100 से 125 वर्ष पुराने तीन मंदिरों को खोला गया, अतिक्रमण हटाया गया

कानपुर•Dec 20, 2024 / 09:51 pm• Narendra Awasthi

100 to 125 years old three temples opened, encroachment removed‌ उत्तर प्रदेश के कानपुर में वर्ग विशेष के इलाके में बंद पड़े तीन मंदिरों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खोला गया। आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया। तीनों मंदिरों की साफ सफाई की गई। जिसमें एक शिवजी और दो संकट मोचन हनुमान के मंदिर है। जो 100 से 125 वर्ष पुराना बताया जाता है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी ने बताया कि मंदिरों का मेंटेनेंस, मूर्ति स्थापना और पूजा पाठ शुरू कराया जाएगा। इस तरह के 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा किए जाने का उन्होंने दावा किया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि तीन मंदिरों के संबंध में आईजीआरएस प्राप्त हुआ था। जांच में स्थलीय निरीक्षण किया गया। मामला बेकनगंज थाना क्षेत्र के हीरामन का पुरवा का है।