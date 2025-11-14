आईएमडी के अनुसार कानपुर सबसे ठंडा जिला , इटावा, बरेली, अयोध्या, बाराबंकी में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड

Weather update देश में ठंड के मामले में कानपुर को 14वां स्थान मिला है। जब न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकार्ड किया गया। इटावा दूसरे स्थान पर, बरेली, अयोध्या और बाराबंकी का तापमान दस डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में कानपुर सबसे अधिक रहा। झांसी, प्रयागराज, बनारस बीएचयू और बहराइच का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक धूप में नमी रहेगी। तापमान में एक-दो डिग्री का उतार चढ़ाव बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं गंगा की राजधानी भागों को प्रभावित कर रही है। ‌