कानपुर: गैंगस्टर जयकांत और उसके तीन भाइयों को अदालत ने किया बरी, बिकरू कांड से भी जुड़ा है नाम

Court acquitted gangster Jaikant and his three brothers कानपुर में गैंगस्टर जयकांत बाजपेई और उसके तीन भाइयों को अदालत में बरी कर दिया है। एफआईआर और गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। जयकांत बाजपेई का नाम बिकरु कांड से भी जुड़ा है।

कानपुर•May 15, 2025 / 05:25 pm• Narendra Awasthi

Court acquitted gangster Jaikant and his three brothers कानपुर में मारपीट के मामले में आरोपी गैंगस्टर जयकांत बाजपेई और उसके तीन भाइयों को अदालत ने बरी कर दिया है। ‌एसीजेएम प्रथम की अदालत ने यह निर्णय दिया है। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने चारों भाइयों को दोष मुक्त कर दिया। ‌जयकांत बाजपेई का नाम बिकरु कांड से भी जुड़ा है। ‌7 साल पहले हुई एक अन्य घटना के संबंध में अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। लेकिन कई अन्य मामले भी जयकांत वाजपेई के खिलाफ चल रहे हैं। जिसके कारण अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र की है जयकांत वाजपेई अपने भाइयों के साथ कानपुर देहात की जेल में बंद है।