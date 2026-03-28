Kanpur News:शराब के नशे में ‘सड़क से घर तक’ बवाल: पहले धमकी, फिर सिपाही की कार पर पत्थरों की बारिश

बिठूर निवासी और लखनऊ में तैनात सिपाही प्रवल प्रताप सिंह के अनुसार, वह 27 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे बाजार से घर लौट रहे थे। तभी सूबेदार नगर के रहने वाले प्रियाशू उर्फ राजा ठाकुर ने उनकी गाड़ी के सामने आकर रास्ता रोक लिया। आरोप है कि वह शराब के नशे में था और आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। सिपाही ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उग्र होता गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। हालात बिगड़ते देख सिपाही किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए।