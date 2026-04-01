Kanpur Dehat News: मां के सामने चली गई 2 साल की मासूम की जान, तेज रफ्तार कार ने खेलते वक्त कुचला

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी विक्रांत सिंह की दो वर्षीय पुत्री जाह्नवी उर्फ लाडो शनिवार शाम करीब छह बजे घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक वहां से गुजरी और मासूम को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची उछलकर दूर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चे इस घटना में बाल-बाल बच गए।