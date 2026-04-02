Kanpur News:जुए और शराब की लत ने उजाड़ा परिवार, कर्ज और तनाव से जूझ रहे किसान ने दी जान

मृतक के बेटे विपिन ने बताया कि उसके पिता को लंबे समय से शराब और जुए की लत थी। पिछले 15 दिनों के भीतर उन्होंने खेती के करीब 70 से 80 हजार रुपये जुए में हार दिए थे। आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके राजेश इस नुकसान के बाद गहरे तनाव में चले गए थे। परिजनों के मुताबिक, वह पिछले तीन दिनों से लगातार आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें समझाकर रोक लिया जाता था। बुधवार सुबह वह चुपचाप घर से निकल गए और यह खौफनाक कदम उठा लिया।