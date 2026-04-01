आईआईटी कानपुर और जीएसवी की साझेदारी: अब ‘स्मार्ट ट्रांसपोर्ट’ में भारत रचेगा नया इतिहास

MoU के तहत संकाय विनिमय कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, जिससे दोनों संस्थानों के प्रोफेसर और शोधकर्ता एक-दूसरे के साथ काम कर सकेंगे। साथ ही, जीएसवी के छात्रों को आईआईटी कानपुर में प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। यह साझेदारी भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को नई रफ्तार दे सकती है।