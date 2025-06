कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद: मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल तलब, भाजपा दो भागों में बटी

Kanpur DM and CMO dispute, BJP MLA divided into two factions कानपुर में डीएम और सीएमओ की लड़ाई में बीजेपी दो भागों में बट गई है। भाजपा विधायक, एमएलसी, विधानसभा अध्यक्ष का पत्र सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार की लड़ाई बताया है।

कानपुर•Jun 19, 2025 / 12:33 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स- ‘X’ DM Kanpur

Kanpur DM and CMO dispute, BJP MLA divided into two factions कानपुर में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच की तकरार अब लखनऊ पहुंच गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संबंधित फाइलों को तलब किया है। ‌इस मामले में भाजपा विधायक, एमएलसी के साथ सपा विधायक भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री बनाम उपमुख्यमंत्री का मामला बताया है। अखिलेश यादव भी इस मामले में प्रेस वार्ता कर चुके हैं। सीएमओ हरि दत्त नमी ने प्रेस वार्ता करके सीएमओ कार्यालय के तीन कर्मचारियों को विवाद की जड़ बताया है। उन्होंने बताया कि डीएम को गुमराह किया गया है। ‌