कानपुरः हिस्ट्रीशीटर बेटे विकास के किले को ढहते हुए देखते रहे पिता, फिर पुलिस ने लिया हिरासत में

कानपुर. कानपुर एनकाउंटर (Kanpur Encounter) में मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey) का आलीशान किला शनिवार को प्रशासन ने ढहा दिया। उसी किले से विकास ने अपने गुर्गों को साथ आठ पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। जिस जेसीबी (JCB) को लगाकर पुलिस को घेरा गया था उसी की मदद से कोठी की 12-12 फीट ऊंची दीवारों को गिराया। वहां रह रहे विकास दुबे के पिता यह मंजर बस देखते रह गए। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विकास दुबे को पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन सूत्रों क कहना है कि वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है ताकी पुलिस की गिरफ्त से बच सके। इसके मद्देनजर पुलिस ने सतर्कता और बढ़ा दी है।

किसी से कुछ न बोल सके विकास के पिता-

जब घर गिराया जा रहा था, तब विकास के पिता अंदर ही मौजूद थे। इस कार्रवाई के बेखबर पिता को जब जेसीबी के अंदर दाखिल होने के बारे में पता लगा, वह किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर आए और थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए। प्रशासन अपना काम करता गया और पिता निःशब्द खड़े देखते रहे। किसी से कोई बात तक नहीं की। उन्हें भी आभास था अपने पुत्र के कृत्यों का और उससे उत्पन्न हुए जनाक्रोश का। उनकी पत्नी सरला तो पहले ही लखनऊ में विकास के लिए मृत्यु की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं।

Kanpur: House of the history-sheeter Vikas Dubey, the main accused in Kanpur encounter case, being demolished by district administration. More details awaited.



8 policemen were killed in the encounter which broke out when police went to arrest him in Bikaru, Kanpur yesterday. pic.twitter.com/gukyZZwfl9