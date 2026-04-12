Kanpur News:विदेश नौकरी का झांसा बना जाल! कंबोडिया भेजकर करवाते थे साइबर फ्रॉड, दो गिरफ्तार

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी युवाओं को सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसाते थे। उन्हें विदेश में आकर्षक सैलरी, बेहतर जीवन और सुनहरे भविष्य का लालच दिया जाता था। इसके बाद वीजा, हवाई टिकट और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे 3 से 4 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। लेकिन विदेश पहुंचने पर युवकों को ठगी का एहसास होता, जहां न तो नौकरी मिलती और न ही कोई सुविधाएं। कई मामलों में उन्हें प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई।