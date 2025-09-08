Patrika LogoSwitch to English

मां से मोबाइल पर बातचीत कर हाई स्कूल के छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की शायरी

High school student committed suicide कानपुर हॉस्टल में एक युवक ने फांसी पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर घर में कोहराम मच गया। मरने से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सोशल मीडिया पर एक शायरी भी पोस्ट की थी। चर्चा इस बात की है कि शायरी में ही आत्महत्या का कारण छुपा हो सकता है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 08, 2025

रावतपुर थाना पुलिस (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस कमिश्नरेट )
फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस कमिश्नरेट )

High school student committed suicide कानपुर में हाई स्कूल के छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ‌इसके पहले उसने अपने मां से बातचीत की। सुसाइड नोट में लिखा कि अपने मन से आत्महत्या कर रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक शायरी भी पोस्ट की। जिस पर उसने लिखा कि "तुमसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था, साथ रहने का वादा नहीं था…"घटना की जानकारी हॉस्टल कर्मचारियों को उस समय हुई। जब हॉस्टल कर्मी ने खिड़की छात्र का शव फंदे से लटका देखा। जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। कमरे की जांच के दौरान सुसाइड नोट मिला। उसने मम्मी, पापा, भैया के विषय में लिखा था। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन आत्महत्या के कारण के विषय में कुछ भी नहीं बता पाएं। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र का है।

कानपुर देहात का रहने वाला

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पुखरायां भोगनीपुर निवासी सृजन पुत्र करण सिंह हितकारी नगर स्थित कटियार हॉस्टल में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। जिसने आत्महत्या कर ली। रविवार को भी सृजन कमरे से बाहर नहीं निकला। हॉस्टल कर्मचारियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो सृजन का सौभाषी के फंदे से लटक रहा था उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे प्रश्नों का रो-रोकर बुरा हाल था मन बताया कि उषा देवी ने बताया कि शनिवार को उसके सृजन से बातचीत हुई थी लेकिन बातों में से उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस तरह की घटना करने जा रहा है वह बहुत खुश था।

सोशल मीडिया पर शायरी पोस्ट की

हॉस्टल में रहने वाले युवकों ने बताया कि सृजन ने सोशल मीडिया पर एक शायरी पोस्ट की है। जिसमें उसने लिखा कि
तुमसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था,
पर साथ रहने का वादा नहीं था,
तुम याद नहीं करोगे, यह हम जानते थे,
पर इतनी जल्दी भूल,जाओगे, हमें अंदाज नहीं था

क्या कहता है हॉस्टल संचालक?

इधर हॉस्टल संचालक अतिन कटियार ने बताया कि शनिवार को उसकी 'पेट' की परीक्षा थी। जिसे वह देने के लिए कानपुर से बाहर गया था। सृजन सिंगल रूम के कमरे में अकेला ही रहता था।

क्या कहती है रावतपुर थाना पुलिस?

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस को सुसाईड नोट भी मिला। जिसमें लिखा था कि 'मैं अपने मन से आत्महत्या कर रहा हूं। मम्मी पापा और भैया का ध्यान रखना"। रावतपुर थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी ने बताया कि रावतपुर थाने पर भारी के के मिश्रा ने बताया कि कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मोबाइल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जिसकी जांच की जा रही है। शो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

