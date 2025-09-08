मां से मोबाइल पर बातचीत कर हाई स्कूल के छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की शायरी

High school student committed suicide कानपुर में हाई स्कूल के छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ‌इसके पहले उसने अपने मां से बातचीत की। सुसाइड नोट में लिखा कि अपने मन से आत्महत्या कर रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक शायरी भी पोस्ट की। जिस पर उसने लिखा कि "तुमसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था, साथ रहने का वादा नहीं था…"घटना की जानकारी हॉस्टल कर्मचारियों को उस समय हुई। जब हॉस्टल कर्मी ने खिड़की छात्र का शव फंदे से लटका देखा। जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। कमरे की जांच के दौरान सुसाइड नोट मिला। उसने मम्मी, पापा, भैया के विषय में लिखा था। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन आत्महत्या के कारण के विषय में कुछ भी नहीं बता पाएं। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र का है।