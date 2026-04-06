Kanpur News:43 लाख लेकर गायब ‘किडनी सिंडिकेट’! अमृतसर मरीज का फूट पड़ा दर्द, वायरल हुआ वीडियो

पीड़ित ने अपने बयान में कई लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। उसने जगप्रीत सिंह, विक्रांत, हसन और मोहाली निवासी नवनीत सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मनजिंदर का कहना है कि इन लोगों ने मिलकर उसे जाल में फंसाया और पूरे नेटवर्क के जरिए रकम ऐंठ ली। वीडियो में उसने यह भी कहा कि अब वह कर्ज में डूब चुका है और मानसिक रूप से टूट गया है। उसने चेतावनी दी कि यदि वह कोई आत्मघाती कदम उठाता है, तो इसके लिए अस्पताल प्रशासन और संबंधित बिचौलिए जिम्मेदार होंगे।